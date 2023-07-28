Harga Rumah di Timur Jakarta Makin Mahal Gegara Ada Kereta Cepat dan LRT

JAKARTA - Prospek harga properti atau rumah di wilayah Jakarta Timur bisa makin mahal. Hal ini didukung segera beroperasinya LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada pertengahan Agustus 2023.

Sebab, proyek infrastruktur transportasi menjadi daya tarik bagi konsumen, khususnya transportasi umum yang menghubungkan kawasan hunian dengan pusat kota. Kehadiran LRT Jabodebek dan KCJB menjadi berkah bagi area hunian yang dilintasi sarana transportasi umum tersebut.

"Salah satu area yang prospektif di lintasan LRT Jabodebek dan KCJB adalah perkembangan ke arah Timur dan Selatan dari Jakarta," kata Country Manager Rumah.com Marine Novita dalam risetnya, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Berdasarkan data Rumah.com Indonesia Property Market Report kuartal II-2023, Jakarta Timur mencatat median harga (m²) hunian terendah di wilayah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp8.072.289, sehingga menjadikan area ini sangat prospektif bagi yang akan membeli hunian di wilayah DKI Jakarta.

Menurut data, dibandingkan wilayah DKI Jakarta lainnya, area Jakarta Timur memang mencatat median harga (m²) hunian terendah selama ini.

Pada kuartal I-2018, tercatat median harga (m²) masih di angka Rp13.930.000, sementara wilayah lainnya di DKI Jakarta sudah di atas angka Rp20.000.000. Terakhir pada kuartal I-2023 median harga (m²) sebesar Rp18.072.289 yang merupakan kenaikan tipis 0,3% secara kuartalan dan naik 4,9% secara tahunan.

Sementara itu jika dirinci, median harga (m²) rumah tapak di Jakarta Timur tercatat sebesar Rp.18.181.818 pada kuartal I-2023 atau naik tipis 0,3% secara kuartalan dan naik 4,9% secara tahunan. Sedangkan median harga (m²) apartemen di Jakarta Timur tercatat sebesar Rp16.250.000 pada kuartal I-2023 atau turun 1,8% secara kuartalan dan naik 1,5% secara tahunan.