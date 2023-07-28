Dampingi Jokowi ke China, Menko Luhut: Kerja Sama IKN Paling Utama

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendampingi Presiden Jokowi ke China. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan menggandeng pemerintah China untuk merancang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang paling utama adalah kerjasama Otoritas IKN dengan pemerintah kota Shenzhen yang akan berkontribusi bagi perencanaan pembangunan IKN sesuai masukan dari negara mitra kami yang lain, yaitu Uni Emirat Arab (UEA)," kata Luhut dalam keterangan dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (28/7/2023).

Luhut mengatakan, akan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan kunjungan kembali ke kota Shenzhen agar dalam enam bulan ke depannya sudah mendapatkan desain dan detail tata kota untuk pembangunan Ibu Kota Negara Baru.