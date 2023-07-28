3 Tips Keuangan untuk Capai Kesejahteraan

JAKARTA - Melakukan perubahan keuangan untuk kesejahteraan kenapa tidak dicoba. Apalagi caranya mudah untuk dilakukan para masyarakat.

CEO PT Solusi Finansialku Indonesia Melvin Mumpuni mengungkapkan tiga tips yang bisa dilakukan supaya sejahtera dalam keuangannya. Mulai dari memiliki dana darurat sampai investasi.

Pertama hal yang dilakukan untuk kesejahteraan keuangan adalah mulai bergerak. Melvin mengatakan, apabila seseorang memiliki keinginan untuk sejahtera maka lakukan pergerakan.

"Dalam arti jika sudah paham ilmu investasi yang dipelajari melalui youtube atau platform lain maka bergerak dengan konsultasi kepada ahlinya," ujarnya.

Kedua, memiliki dana darurat. Memiliki dana darurat merupakan langkah pertama dalam mencapai kesejahteraan.

"Dengan adanya dana darurat maka seseorang tidak akan merasa kesulitan ketika sedang mengalami penurunan pendapatan," ujarnya.