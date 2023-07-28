Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Tips Keuangan untuk Capai Kesejahteraan

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:05 WIB
3 Tips Keuangan untuk Capai Kesejahteraan
Tips Keuangan untuk Capai Kesejahteraan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Melakukan perubahan keuangan untuk kesejahteraan kenapa tidak dicoba. Apalagi caranya mudah untuk dilakukan para masyarakat.

CEO PT Solusi Finansialku Indonesia Melvin Mumpuni mengungkapkan tiga tips yang bisa dilakukan supaya sejahtera dalam keuangannya. Mulai dari memiliki dana darurat sampai investasi.

Pertama hal yang dilakukan untuk kesejahteraan keuangan adalah mulai bergerak. Melvin mengatakan, apabila seseorang memiliki keinginan untuk sejahtera maka lakukan pergerakan.

"Dalam arti jika sudah paham ilmu investasi yang dipelajari melalui youtube atau platform lain maka bergerak dengan konsultasi kepada ahlinya," ujarnya.

Kedua, memiliki dana darurat. Memiliki dana darurat merupakan langkah pertama dalam mencapai kesejahteraan.

"Dengan adanya dana darurat maka seseorang tidak akan merasa kesulitan ketika sedang mengalami penurunan pendapatan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement