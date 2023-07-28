Advertisement
SMART MONEY

Bayar Tagihan TV Kabel dan Internet di Aplikasi MotionPay, Begini Caranya

Kharisma Rizkika Rahmawati-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:04 WIB
Bayar Tagihan TV Kabel dan Internet di Aplikasi MotionPay, Begini Caranya
Bayar tagihan TV kabel dan internet (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Bayar tagihan TV kabel dan internet kini bisa melalui aplikasi MotionPay. Di Indonesia, penggunaan TV kabel dan internet telah menjadi salah satu gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

TV kabel kian digemari karena mampu menghadirkan beragam tontonan menarik untuk anak-anak hingga dewasa. Keberadaan internet pun dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan hingga hiburan.

“Untuk menikmati TV kabel dan internet di rumah, tentunya Anda perlu membayar biaya langganan setiap bulannya. Agar membayar tagihan rutin Anda semakin mudah, aplikasi MotionPay menyediakan fitur pembayaran bagi pengguna TV kabel dan internet,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
