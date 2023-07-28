Bayar Tagihan TV Kabel dan Internet di Aplikasi MotionPay, Begini Caranya

JAKARTA – Bayar tagihan TV kabel dan internet kini bisa melalui aplikasi MotionPay. Di Indonesia, penggunaan TV kabel dan internet telah menjadi salah satu gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

TV kabel kian digemari karena mampu menghadirkan beragam tontonan menarik untuk anak-anak hingga dewasa. Keberadaan internet pun dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan hingga hiburan.

“Untuk menikmati TV kabel dan internet di rumah, tentunya Anda perlu membayar biaya langganan setiap bulannya. Agar membayar tagihan rutin Anda semakin mudah, aplikasi MotionPay menyediakan fitur pembayaran bagi pengguna TV kabel dan internet,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Jumat (28/7/2023).