HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Indeks Nasdaq Pimpin Kenaikan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:41 WIB
Wall Street Menguat, Indeks Nasdaq Pimpin Kenaikan
Wall Street ditutup menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Bursa saham AS menguat dengan ketiga indeks utama menutup minggu ini lebih tinggi setelah serangkaian pendapatan Big Tech, data ekonomi, dan pengumuman bank sentral meningkatkan kepercayaan investor pada soft landing ekonomi AS.

Dilansir Antara, Sabtu (29/7/2023), indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 176,37 poin atau 0,5%, menjadi menetap di 35.459,09 poin, Indeks S&P 500 bertambah 44,76 poin atau 0,99%, menjadi berakhir 4.582,17 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 266,55 poin atau 1,9%, menjadi ditutup di 14.316,66 poin.

Sebagian besar dari 11 sektor utama S&P 500 membukukan keuntungan, dipimpin oleh layanan komunikasi yang meningkat 2,3%, karena perusahaan teknologi besar mempertahankan tren kenaikan setelah mengumumkan laba awal pekan ini.

Untuk minggu ini, Nasdaq meningkat 2,02%, S&P 500 naik 1,01%, dan Dow menguat 0,66%. Kenaikan tersebut memberi S&P 500 penutupan tertinggi sejak 4 April 2022.

Inflasi tahunan AS melambat secara signifikan pada Juni, kemungkinan mendorong Federal Reserve lebih dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunga tercepat sejak 1980-an, data menunjukkan pada Jumat (28/7/2023).

Dalam 12 bulan hingga Juni, indeks harga PCE naik 3,0%, merupakan kenaikan tahunan terkecil sejak Maret 2021 dan mengikuti kenaikan 3,8% pada Mei.

Halaman:
1 2
