HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Apa Saja yang Dimiliki Lo Kheng Hong?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:14 WIB
Saham Apa Saja yang Dimiliki Lo Kheng Hong?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Ada berbagai jenis saham apa saja yang dimiliki Lo Kheng Hong bisa dicoba untuk pemula dalam mencoba investasi. Lantaran, pria dengan julukan Warren Buffet-nya Indonesia punya aset saham sekitar Rp2,5 triliun.

Untuk itu kesuksesan Pak Lo panggilan akrab Lo Kheng Hong ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebab, dia menjadi sukses dalam membangun kerajaan investasinya di pasar saham.

Lantas, saham apa saja yang dimiliki Lo Kheng Hong? Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftarnya.

1. PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL)

Investor berusia 64 tahun ini memiliki emiten di PT Gajah Tunggal Tbk, yakni emiten yang bergerak pada bidang pembuatan barang-barang dari bahan dasar karet.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Lo Kheng Hong memiliki saham GJTL sebesar 5,03% per 10 Juli 2023.

Halaman:
1 2 3
