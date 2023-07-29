Saham Apa Saja yang Dimiliki Sandiaga Uno?

JAKARTA- Saham apa saja yang dimiliki Sandiaga Uno yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden (Cawaspres) pada Pemilu 2023 mendatang menarik dibahas. Pasalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki kekayaan Rp10,9 triliun.

Adapun kekayaannya utamanya berasal dari kepemilikan surat berharga, salah satunya saham. Pria berusia 54 tahun tersebut diketahui memiliki sejumlah perusahaan dan juga kepemilikan saham.

Lantas, saham apa saja yang dimiliki Sandiaga Uno? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber:

1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk merupakan perusahaan yang diriikan Sandiaga Uno bersama Edwin Soeryadjaya pada 1997 silam. Dia memiliki kepemilikan saham ebesar 27,7%.