HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat 0,28%, Kapitalisasi Pasar Cetak Rekor Tertinggi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:16 WIB
IHSG Sepekan Menguat 0,28%, Kapitalisasi Pasar Cetak Rekor Tertinggi
IHSG sepekan menguat (Foto: Antara)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami penguatan 0,28% pada level 6.900,230 dari level 6.880,802 pada pekan sebelumnya. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 2023 ditutup bervariasi.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (29/7/2023), kapitalisasi pasar Bursa menyentuh rekor tertingginya, yaitu Rp10,078 triliun pada 26 Juli 2023. Selama sepekan ini, kapitalisasi pasar Bursa mengalami kenaikan 0,82% menjadi Rp10.022 triliun dari Rp9.940 triliun pada pekan sebelumnya.

Adapun peningkatan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 9,06% menjadi 1.287.785 dari 1.180.802 kali transaksi pada pekan sebelumnya. Peningkatan juga diikuti oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 3,54% menjadi Rp10,059 triliun dari Rp9,715 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Kemudian, rata-rata volume transaksi Bursa selama sepekan mengalami perubahan sebesar 4,04% menjadi 16,394 miliar lembar saham dari 17,084 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp727,05 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp20,401 triliun.

