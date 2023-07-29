Gandeng Perusahaan China, Emiten IT (TRON) Kembangkan Smart City

JAKARTA - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) menggandeng perusahaan asal China Hikvision Global dalam mengembangkan smart city. Dalam sesi diskusi, CEO Hikvision Global Hu Yangzhong dan CEO TRON David Santoso saling bertukar pemikiran dan pengalaman yang penting untuk semakin memperkuat visi, misi, dan target ke depannya.

BACA JUGA: Mengenal Konsep Smart City Revolusioner dari Hyundai Motor Group

Hikvision sendiri dikenal sebagai salah satu pemasok produk-produk pengawasan (surveillance products) terbesar di dunia. Tak hanya itu, Hikvision juga menyediakan solusi IoT dan sistem keamanan untuk berbagai kebutuhan.

Selama beberapa tahun terakhir, Hikvision telah memperdalam pengetahuan dan pengalaman perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai kondisi pasar dengan solusi profesional dan cerdas, termasuk smart city, transportasi, ritel, logistik, energi, dan pendidikan.

BACA JUGA: Ternyata Bangun Smart City di Kota Lama Lebih Mahal dari IKN

“Kami melihat PT TKDN sebagai perusahaan teknologi yang memiliki potensi besar sehubungan dengan pengembangan konsep Smart City melalui penyediaan solusi sistem IoT yang inovatif. Hal ini sejalan dengan apa yang telah Hikvision lakukan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, kami sangat senang dapat menjalin kemitraan strategis ini”, ucap CEO Hikvision Global Hu Yangzhong, dikutip Sabtu (29/7/2023).