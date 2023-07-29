IPO PHE Ditunda, Begini Penjelasan Pertamina

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menunda rencana pencatatan saham perdana alias initial public offering (IPO) tahun ini. Bahkan, belum ada tenggat waktu pasti kapan Subholding Upstream Pertamina ini melakukan aksi korporasi di pasar modal.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, IPO PHE tidak dilaksanakan saat ini, lantaran masih perlu mencari waktu yang tepat. Keputusan tersebut berdasarkan arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan.

“Hal ini tentunya sejalan dengan ketetapan yang disampaikan Kementerian BUMN melalui Wakil Menteri BUMN beberapa waktu lalu,” ujar Fadjar, Sabtu (29/7/2023).

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang membuat anak usaha Pertamina di sektor hulu itu gagal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Diantaranya, dinamika kondisi pasar modal dunia dan Asia Tenggara (ASEAN) sepanjang 2023.

Fadjar menyebut resesi ekonomi global memberi pengaruh dan tekanan yang signifikan terhadap pasar saham ASEAN dan Internasional.

Dari sisi makro ekonomi global, trend peningkatan suku bunga The Fed menambah beban ekonomi emerging markets untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.