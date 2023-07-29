10 Saham Paling Cuan dan Rugi selama Sepekan

Saham paling cuan dan rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan menguat 0,28% ke level 6.900,230 dari level 6.880,802 pada pekan sebelumnya.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan pelemahan yang signifikan sepanjang perdagangan pekan ini.

Berikut saham paling cuan pekan ini:

1. PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) dengan kenaikan 114,21% ke level Rp392

2. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) menguat 60,44% ke level Rp146

3. PT Siantar Top Tbk (STTP) naik 59,34% ke level Rp14.500

4. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) naik 49,29% ke level Rp630

5. PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS) naik 47,37% ke level Rp28

6. PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) naik 41,87% ke level Rp2.660

7. PT Victoria Insurance Tbk (VINS) naik 39,85% ke level Rp186

8. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) naik 36,14% ke level Rp113

9. PT Akasha Wira International Tbk (ADES) naik 33,33% ke level Rp13.200

10. PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS) naik 33,01% ke level Rp137.