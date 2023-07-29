Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Menipis, Harga Minyak Dunia Makin Mahal

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:48 WIB
Stok Menipis, Harga Minyak Dunia Makin Mahal
Harga minyak dunia naik (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan kemarin. Harga minyak mentah naik karena semakin tipisnya pasokan.

Melansir Antara, Sabtu (29/7/2023), harga minyak berjangka Brent untuk pengiriman September naik menjadi USD84,99 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September bertambah 49 sen menjadi USD80,58 per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua harga acuan turun sebanyak satu dolar AS sesaat di awal sesi, karena investor mengambil untung setelah WTI naik di atas USD80 per barel, kata analis Price Futures Group Phil Flynn.

Selera risiko di pasar keuangan yang lebih luas telah dipicu oleh ekspektasi yang meningkat bahwa bank-bank sentral, seperti Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa mendekati akhir kampanye pengetatan kebijakan, meningkatkan prospek pertumbuhan global dan permintaan energi.

Didukung oleh pemotongan pasokan dari aliansi OPEC+ yang diumumkan awal bulan ini, kedua harga acuan minyak naik hampir 5,0% untuk minggu ini - kenaikan kelima minggu berturut-turut. Harga acuan berada di jalur untuk naik lebih dari 13% bulan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement