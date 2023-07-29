Stok Menipis, Harga Minyak Dunia Makin Mahal

JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan kemarin. Harga minyak mentah naik karena semakin tipisnya pasokan.

Melansir Antara, Sabtu (29/7/2023), harga minyak berjangka Brent untuk pengiriman September naik menjadi USD84,99 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September bertambah 49 sen menjadi USD80,58 per barel di New York Mercantile Exchange.

Kedua harga acuan turun sebanyak satu dolar AS sesaat di awal sesi, karena investor mengambil untung setelah WTI naik di atas USD80 per barel, kata analis Price Futures Group Phil Flynn.

Selera risiko di pasar keuangan yang lebih luas telah dipicu oleh ekspektasi yang meningkat bahwa bank-bank sentral, seperti Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa mendekati akhir kampanye pengetatan kebijakan, meningkatkan prospek pertumbuhan global dan permintaan energi.

Didukung oleh pemotongan pasokan dari aliansi OPEC+ yang diumumkan awal bulan ini, kedua harga acuan minyak naik hampir 5,0% untuk minggu ini - kenaikan kelima minggu berturut-turut. Harga acuan berada di jalur untuk naik lebih dari 13% bulan ini.