MNC Guna Usaha Indonesia Sabet Penghargaan Bergengsi dari Infobank

JAKARTA – PT MNC Guna Usaha Indonesia menyabet penghargaan bergengsi dalam acara “Infobank Multifinance Award 2023” dari Majalah Infobank. Penghargaan ini diberikan pada ajang “19th Infobank Multifinance Award 2023” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 27 Juli 2023.

Acara penghargaan “Infobank Multifinance Award 2023” diawali dengan Second Half Economic Outlook 2023 dengan tema “Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Non-Bank”.

Pemberian penghargaan “Infobank Multifinance Award 2023” ini didasarkan pada Rating 135 Multifinance Versi Infobank tahun 2023. Rating yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank yang didasari pada kinerja 135 perusahaan pembiayaan untuk laporan keuangan terperiksa dan terpublikasi periode tahun 2021 dan 2022.

Penghargaan diterima oleh Henri Gunawan selaku Wakil Direktur Utama MNC Guna Usaha Indonesia atas prestasi kinerja “Sangat Bagus” yang berhasil ditorehkan MNC Guna Usaha Indonesia dalam ajang ini, sekaligus menjadi “The Best Performance Multifinance Company 2023 (Asset Rp 500 miliar S.D < Rp 1 triliun )" dan juga berhasil menyandang “Golden Trophy” atas pencapaian kinerja sangat baik dalam ajang Infobank Multifinance Recognition selama 5 tahun beruntun pada 2018 sampai 2022.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Infobank atas penghargaan bergengsi ini. Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi dan loyalitas seluruh karyawan MNC Guna Usaha Indonesia dan kami selalu berkomitmen untuk menjadi solusi pembiayaan produktif dan inovatif yang terdepan dan terkemuka di Indonesia,” papar Wakil Direktur Utama MNC Guna Usaha Indonesia Henri Gunawan, Sabtu (29/7/2023).