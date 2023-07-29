Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Akhirnya Menguat

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:51 WIB
Harga Emas Dunia Akhirnya Menguat
Harga emas berjangka (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas dunia akhirnya menguat pada perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas berbalik menguat dari penurunan tajam sehari sebelumnya, karena dolar Amerika Serikat (AS) melemah menyusul keputusan Bank Sentral Jepang untuk menyesuaikan kerangka kebijakan moneternya, dan inflasi AS menunjukkan pelambatan.

Dilansir dari Antara, Sabtu (29/7/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange melonjak USD14,70 atau 0,75% menjadi USD1.960,40 per ounce.

Dolar AS melemah setelah data menunjukkan inflasi tahunan AS pada Juni naik pada laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun, yang dapat mendorong Federal Reserve lebih dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,1% menjadi 101,65, sementara yen Jepang menguat menjadi 140,96 terhadap dolar AS.

Inflasi tahunan AS pada Juni meningkat dengan jumlah terkecil dalam lebih dari dua tahun, dengan tekanan harga yang mendasari moderat. Jika tren berlanjut, itu bisa mendorong Federal Reserve lebih dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunga tercepat sejak 1980-an.

Tingkat inflasi inti, yang mengabaikan harga makanan dan energi yang bergejolak, naik 4,1% dalam 12 bulan terakhir hingga Juni, turun tajam dari kenaikan 4,6% pada Mei, tetapi itu masih menempatkannya pada level terendah lebih dari dua tahun. Namun, itu masih jauh di atas target Fed 2,0%.

Halaman: 1 2
1 2
