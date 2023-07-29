Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Tante Ernie, Sosok Pemersatu Bangsa yang Cerai Diselingkuhi Suami

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:53 WIB
Sumber Kekayaan Tante Ernie, Sosok Pemersatu Bangsa yang Cerai Diselingkuhi Suami
Sumber kekayaan tante ernie (Foto: Instagram)
JAKARTA - Sumber kekayaan Tante Ernie, sosok pemersatu bangsa yang cerai diselingkuhi suami. Tante Ernie yang memiliki nama asli Ernie Judojono dan mendapat julukan sebagai tante pemersatu bangsa dari warganet. Kini dirinya jadi perbincangan di sosial media.

Lantaran Tante Ernie membagikan cerita pahit yang di alami dalam rumah tangga tentang perselingkuhan sang suami.

Tante Ernie pun mengkhawatirkan perceraian lantaran takut tidak bisa melanjutkan hidup jika tak memiliki pasangan.

Dirangkum Okezone, Sabtu (29/7/2023), berikut sumber kekayaan Tante Ernie.

1. Selebgram

Sumber kekayaan Tante Ernie berasal dari endorse, ia kerap membagikan potret dan konten-kontennya di Instagram dengan @himynameisernie.

Halaman:
1 2
