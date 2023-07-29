Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Komitmen SKK Migas Turunkan Emisi Karbon

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:42 WIB
Komitmen SKK Migas Turunkan Emisi Karbon
SKK Migas turunkan emisi karbon (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - SKK Migas berkomitmen menjaga keberlangsungan lingkungan dengan menurunkan emisi karbon. Lewat program One Two Trees, SKK Migas merealisasikan pilar ketiga Indonesia Oil & Gas 4.0 yaitu, Ensuring Environmental Sustainability.

Program One Two Trees ditandai dengan penanaman 10.000 pohon di Taman Mangrove Jakarta, Pantai Indah Kapuk, pada hari ini, sekaligus memperingati Hari Mangrove Sedunia pada 26 Juli lalu.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan SKK Migas memiliki komitmen yang kuat dalam mengurangi emisi karbon secara berkelanjutan. Peluncuran program One Two Trees merupakan aksi nyata SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menyusutkan emisi karbon guna menjaga keberlanjutan lingkungan.

Melalui program yang akan dilaksanakan hingga Oktober 2023 ini, seluruh perusahaan hulu migas diwajibkan untuk menanam pohon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.

“Program One Two Trees merupakan bagian dari industri hulu migas untuk dapat menanam 2 juta pohon pada tahun 2023. Hari ini merupakan momen yang luar biasa karena industri hulu migas memiliki komitmen yang nyata dalam upaya memulihkan lingkungan sekaligus menangkap emisi karbon melalui penanaman pohon,” kata Dwi, Sabtu (29/7/2023).

