HOME FINANCE HOT ISSUE

LPG 3 Kg Alami Kekosongan Stok Sementara, Ini Datanya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:56 WIB
LPG 3 Kg Alami Kekosongan Stok Sementara, Ini Datanya
Elpiji gas 3 kg (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - LPG 3 kg langka di sejumlah daerah. Permasalahan distribusi LPG subsidi 3 kg beberapa hari terakhir ini dinilai sebagai akibat adanya kekosongan stok untuk sementara waktu.

"Langka LPG atau BBM yang terjadi di negeri ini pada umumnya dialami hanya dalam hitungan hari saja dan tidak sampai seminggu apalagi berminggu-minggu, dan ini lebih bersifat kekosongan sementara," kata pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

Sofyano menyampaikan dalam beberapa waktu terakhir ini ramai diberitakan daerah-daerah yang bermasalah dengan ketersediaan LPG bersubsidi 3 kg, di antaranya Malang, Kediri, Banyuwangi, serta beberapa daerah di Medan dan Sulselbar.

Menurut dia, jika terjadi kelangkaan dalam arti yang sesungguhnya, pasti para wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI akan bereaksi keras karena LPG atau BBM menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk bagi konstituen mereka.

Pada dasarnya, lanjut Sofyano, dalam satu kabupaten rata-rata terdapat 4-5 unit Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang juga adalah depo penampungan elpiji. Selain itu, ada sekitar 10 agen elpiji dan setidaknya 200 pangkalan LPG 3 kg.

"Yang jadi pertanyaan, apakah semua SPBE itu tidak ada persediaan atau stok LPG-nya? Apakah semua agen LPG 3 kg juga tidak punya persediaan tabung/elpiji 3 kg sama sekali? Apakah seluruh pangkalan elpiji juga tidak punya persediaan LPG? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul di masyarakat," kata Sofyano.

