Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Belanja APBN Terbesar Ada di Kementerian PUPR, Nomor Satu

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:46 WIB
Sri Mulyani: Belanja APBN Terbesar Ada di Kementerian PUPR, Nomor Satu
Anggaran Kementerian PUPR yang terbesar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belanja APBN Kementerian PUPR adalah yang paling besar. APBN Kementerian PUPR terbesar bila dibandingkan dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian PUPR memikul tanggung jawab yang sangat berat. Pasalnya, ada 125 proyek strategi nasional (PSN) yang harus diselesaikan pemerintah.

Meski enggan menyebutkan nominal belanja APBN yang digunakan, perkiraan serapan kas negara untuk membangun 125 PSN mencapai puluhan hingga ratusan triliun Rupiah.

"Kementerian PUPR adalah kementerian dengan belanja APBN terbesar…! Nomer satu…!," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagramnya, Sabtu (29/7/2023).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, ke-125 Proyek Strategi Nasional semata-mata diperuntukkan bagi masyarakat dan bertujuan mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

Untuk itu, menjadi satu keharusan pemerintah pusat menggelontorkan dana bernilai jumbo untuk membangun proyek-proyek tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135381/rupiah-XVbI_large.jpg
Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun, Lampu Hijau Program Prioritas Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement