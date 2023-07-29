Sri Mulyani: Belanja APBN Terbesar Ada di Kementerian PUPR, Nomor Satu

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belanja APBN Kementerian PUPR adalah yang paling besar. APBN Kementerian PUPR terbesar bila dibandingkan dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian PUPR memikul tanggung jawab yang sangat berat. Pasalnya, ada 125 proyek strategi nasional (PSN) yang harus diselesaikan pemerintah.

BACA JUGA: Sri Mulyani Guyur Diskon Pajak bagi Eksportir yang Simpan Dolar AS di Indonesia

Meski enggan menyebutkan nominal belanja APBN yang digunakan, perkiraan serapan kas negara untuk membangun 125 PSN mencapai puluhan hingga ratusan triliun Rupiah.

"Kementerian PUPR adalah kementerian dengan belanja APBN terbesar…! Nomer satu…!," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagramnya, Sabtu (29/7/2023).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, ke-125 Proyek Strategi Nasional semata-mata diperuntukkan bagi masyarakat dan bertujuan mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

Untuk itu, menjadi satu keharusan pemerintah pusat menggelontorkan dana bernilai jumbo untuk membangun proyek-proyek tersebut.