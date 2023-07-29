5 Fakta Ada Salju di Tambang Emas Freeport

JAKARTA - Hujan salju di tambang emas Freeport menjadi sorotan di media sosial. Viral video turunnya salju di Tembagapura atau puncak Grasberg.

Berikut lima fakta mengenai salju di tambang emas Freeport yang dirangkum Okezone, Minggu (30/7/2023):

1. Momen Turun Salju di Papua

Dari video yang dibagikan di akun Twitter @kegblgnunfaedh dikutip Rabu, 26 Juli 2023. Para karyawan tersebut memakai baju berlapis untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat.

Lantas sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia ini membagikan momen hujan salju yang turun di tambang Grasberg Papua.

"Ges salju ges," kata karyawan pria yang memperlihat kondisi di sekelilingnya.

2. Banyaknya Salju yang Turun

Salju yang turun di sana nampak begitu banyak. Beberapa bangunan juga sudah tertumpuk salju di bagian atapnya.

Bahkan di jalanan daerah sana juga terlihat sudah tertutup salju. Di mana aspalnya berubah menjadi putih semua.

Ada yang menyebut kalau cuaca di sana bahkan sudah mencapai 0 derajat.