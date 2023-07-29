Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Gali Ide Bisnis Kreatif Milenial, MNC Life Dukung Business Case Competition di Universitas Paramadina

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:05 WIB
Gali Ide Bisnis Kreatif Milenial, MNC Life Dukung Business Case Competition di Universitas Paramadina
MNC Life gali ide bisnis kreatif milenial (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNC Life mendukung perkembangan minat generasi milenial dalam dunia entrepreneurship. Untuk itu, Universitas Paramadina bersama MNC Life gelar Evoration Internasional Business Case Competition untuk mendorong berkembangnya ide bisnis berbasis kreatif pada 1 Juni - 26 Juli 2023 secara daring online.

Direktur PT MNC Life Assurance Risye Dillianti menjelaskan, Business Case Competition yang diadakan Unversitas Paramadina ini merupakan kompetisi yang fokus pada proses membangun ide untuk menyelesaikan masalah yang penting di masyarakat.

"Apalagi saat ini platform digital sangatlah mudah untuk digunakan, dimanapun & kapan pun kita bisa gunakan dalam hitungan menit untuk menemukan ide-ide untuk berbisnis. Dengan itu saya sangat mendukung acara ini dan bisa memajukan kualitas mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa terjun langsung di dunia pekerjaan,” ujar Risye, Sabtu (29/7/2023).

Kompetisi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa dari beragam angkatan. Tujuannya acara ini agar terjadi interaksi ide yang bisa dievaluasi dari beragam tingkatan, mulai dari ide yang masih fresh atau ide yang sudah dijalankan namun belum dieksekusi sepenuhnya.

Kompetisi ini mengambil tema “Flying as High as You Can” yang dilatar belakangi dengan fakta lapangan, dimana banyak calon pengusaha muda yang masih ragu.

“Jadi tahap pertama ini kami ingin mendorong keberanian mereka, karena tahapan pertama menjadi seorang entrepreneur sukses yaitu make decision untuk mencoba suatu business idea. tahap pertama ini kami ingin mendorong keberanian mereka, karena tahapan pertama menjadi seorang entrepreneur sukses yaitu berani make decision,” papar Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza.

