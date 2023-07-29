Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Transportasi Online Maxim? Ternyata Ini Sosoknya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:18 WIB
Siapa Pemilik Transportasi Online Maxim? Ternyata Ini Sosoknya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Banyak penasaran siapa pemilik transportasi online Maxim yang saat ini memiliki tarif murah.Di Indonesia sendiri beberapa perusahaan transportasi online saling bersaing bersama Gojek maupun Grab.

- Lalu, siapa pemilik transportasi online Maxim? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber:

Maxim adalah perusahaan transportasi online yang didirikani oleh Maxim Belonogov, seorang pria berkebangsaan Rusia. Belonogov sendiri memulai perusahaannya pada 2003 silam di Provinsi Shadrinks dan baru masuk ke Indonesia sekitar 2018-an.

Maxim Belonogov lahir dari keluarga yang pas-pasan. Ayahnya telah meninggal dunia sehingga sejak kecil ia harus berjuang demi kebutuhan keluarga. Di masa mudanya, Belonogov pernah menjadi loper koran jalanan dan bergabung dengan tim relawan rumah sakit darurat di layanan penjemputan untuk jenazah.

