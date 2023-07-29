Ternyata Ini Sosok Pemilik Brand Terkenal Barbie

JAKARTA- Ternyata ini sosok pemilik brand terkenal Barbie menarik diulas. Hal ini seiring rilis terbaru film berjudul Barbie yang sudah tayang di bioskop Indonesia.

Seperti diketahui boneka Barbie sendiri dikenal sebagai salah satu boneka paling terkenal di dunia dan telah menjadi ikon budaya sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959.

Boneka ini telah menginspirasi generasi anak-anak perempuan selama lebih dari 60 tahun, hingga saat ni terus menjadi simbol kecantikan, keberhasilan, dan kemandirian banyak wanita di seluruh dunia.Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik brand terkenal Barbie.

Ternyata ini sosok pemilik brand terkenal barbie dari perusahaan brand bernama Mattel. Seperti diketahui, Mattel adalah perusahaan mainan global terkemuka dan pemilik salah satu portofolio waralaba hiburan anak dan keluarga terkuat di dunia.