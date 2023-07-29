Bank Muamalat Dorong Pertumbuhan Startup Baru di Indonesia

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mendorong pertumbuhan startup baru di Indonesia. Bank Muamalat dan Muamalat Institute mendorong pertumbuhan startup baru melalui program inkubator bisnis.

Bank Muamalat memberi nama program MIMPI (Muamalat Institute Movement Entrepreneur Incubator). Program ini berupa kompetisi perencanaan bisnis yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Belum lama ini, Bank Muamalat dan Muamalat Institute menggelar kompetisi di SMK Negeri 20 Jakarta yang merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di DKI Jakarta.

Para siswa didorong untuk membangun startup melalui skema pembiayaan dana bergulir yang dapat dimanfaatkan oleh para siswa untuk menciptakan produk dari masing-masing ide bisnis. SEVP Human Capital Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, pihaknya mengemban amanah dari regulator sebagai beyond Islamic Banking, yaitu menjalankan fungsi literasi dan inklusi yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Program inkubator ini diharapkan dapat mencetak lulusan SMK menjadi wirausahawan muda agar membuka lapangan pekerjaan di masyarakat.

“Program kewirausahaan ini diharapkan dapat mencetak pengusaha-pengusaha muda yang tangguh. Melalui program MIMPI ini, Bank Muamalat dan Muamalat Institute ingin memberikan efek domino dalam rangka mendukung target generasi emas Indonesia,” ujarnya, Sabtu (29/7/2023).