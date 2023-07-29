Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bank Muamalat Dorong Pertumbuhan Startup Baru di Indonesia

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:27 WIB
Bank Muamalat Dorong Pertumbuhan Startup Baru di Indonesia
Bank Muamalat dorong pertumbuhan startup baru (Foto: Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mendorong pertumbuhan startup baru di Indonesia. Bank Muamalat dan Muamalat Institute mendorong pertumbuhan startup baru melalui program inkubator bisnis.

Bank Muamalat memberi nama program MIMPI (Muamalat Institute Movement Entrepreneur Incubator). Program ini berupa kompetisi perencanaan bisnis yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Belum lama ini, Bank Muamalat dan Muamalat Institute menggelar kompetisi di SMK Negeri 20 Jakarta yang merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di DKI Jakarta.

Para siswa didorong untuk membangun startup melalui skema pembiayaan dana bergulir yang dapat dimanfaatkan oleh para siswa untuk menciptakan produk dari masing-masing ide bisnis. SEVP Human Capital Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, pihaknya mengemban amanah dari regulator sebagai beyond Islamic Banking, yaitu menjalankan fungsi literasi dan inklusi yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Program inkubator ini diharapkan dapat mencetak lulusan SMK menjadi wirausahawan muda agar membuka lapangan pekerjaan di masyarakat.

“Program kewirausahaan ini diharapkan dapat mencetak pengusaha-pengusaha muda yang tangguh. Melalui program MIMPI ini, Bank Muamalat dan Muamalat Institute ingin memberikan efek domino dalam rangka mendukung target generasi emas Indonesia,” ujarnya, Sabtu (29/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/455/3018424/3-ceo-startup-bagikan-tips-maksimalkan-pertumbuhan-bisnis-model-crowdsourcing-yang-efektif-ODit0yFdY0.jpg
3 CEO Startup Bagikan Tips Maksimalkan Pertumbuhan Bisnis Model Crowdsourcing yang Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/320/2954960/rankpillar-siap-bantu-para-startup-di-era-digital-M0QlnAJjBW.png
Rankpillar Siap Bantu Para Startup di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/320/2949542/startup-zenius-tutup-usai-20-tahun-beroperasi-evsQjn2gv9.jpg
Startup Zenius Tutup Usai 20 Tahun Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/320/2940099/4-fakta-penutupan-pegipegi-alasannya-belum-diketahui-jxmnGIXnLD.jpg
4 Fakta Penutupan Pegipegi Alasannya Belum Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/320/2937663/ini-pemilik-pegipegi-yang-tutup-usai-12-tahun-beroperasi-wRWI9M5mF1.jpg
Ini Pemilik Pegipegi yang Tutup Usai 12 Tahun Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/320/2917579/bisnis-startup-indonesia-masih-punya-peluang-62exazRBfR.jpg
Bisnis Startup Indonesia Masih Punya Peluang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement