Kenapa Parkir di Alfamart dan Indomaret Tetap Bayar Walaupun Sudah Ada Tulisan Bebas Parkir?

JAKARTA- Kenapa parkir di Alfamart dan Indomaret tetap bayar walaupun sudah ada tulisan bebas parkir menarik untuk diulas. Adapun pungutan liar bayar parkir dalam mini market ini sempat viral.

Dalam postingan media sosial, satu spanduk berisi tulisan bahwa parkir di Indomaret gratis. Spanduk itu juga memberikan arahan jika ada pihak yang meminta uang parkir, maka pembeli bisa melaporkan ke polsek terdekat.

Serta ada tulisan nomor telepon Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi. Ada juga pasal yang dituliskan di sana yaitu Pasal 368-371 KUHP. Namun masih ada saja yang meminta bayar parkir. Dengan adanya spanduk itu membuat masyarakat masih bertanya kenapa masih ada pungutan liar untuk parkir.

Ini alasan kenapa parkir di Alfamart dan Indomaret tetap bayar walauapun sudah ada tulisan bebas parkir dikarenakan tukang parkir yang masih melakukan pungutan liar tersebut