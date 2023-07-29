Kartu Prakerja Gelombang 58 Dibuka, Begini Cara Daftarnya

JAKARTA – Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 58 telah dibuka. “Sekarang sudah dibuka nih Sob! Yuk langsung klik 'Gabung Gelombang' sekarang di dashboard Prakerja kamu!” tulis akun @prakerja.go.id, 28 Juli 2023.

"Belum bisa gabung karena belum daftar? Daftar sekarang melalui www.prakerja.go.id secara mandiri supaya #JadiBisa gabung gelombang," tambah akun tersebut.

Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Berikut ini syarat dan cara daftar Kartu Prakerja:

Syarat Daftar

1. WNI yang dibuktikan melalui identitas diri berupa e-KTP (Kartu Tanda Penduduk)

2. Minimal berusia 18 tahun

3. Tidak dalam belajar pada pendidikan formal, yaitu sekolah dan kuliah