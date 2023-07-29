Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kartu Prakerja Gelombang 58 Dibuka, Begini Cara Daftarnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:01 WIB
Kartu Prakerja Gelombang 58 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Pendaftaran kartu prakerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 58 telah dibuka. “Sekarang sudah dibuka nih Sob! Yuk langsung klik 'Gabung Gelombang' sekarang di dashboard Prakerja kamu!” tulis akun @prakerja.go.id, 28 Juli 2023.

"Belum bisa gabung karena belum daftar? Daftar sekarang melalui www.prakerja.go.id secara mandiri supaya #JadiBisa gabung gelombang," tambah akun tersebut.

Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Berikut ini syarat dan cara daftar Kartu Prakerja:

Syarat Daftar

1. WNI yang dibuktikan melalui identitas diri berupa e-KTP (Kartu Tanda Penduduk)

2. Minimal berusia 18 tahun

3. Tidak dalam belajar pada pendidikan formal, yaitu sekolah dan kuliah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/622/3084822/cara-klaim-saldo-dana-gratis-rp4-2-juta-dari-kartu-prakerja-G3Qy91gW1L.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071429/6-fakta-kartu-prakerja-berlanjut-di-era-prabowo-5LAWoFWnlP.jpg
6 Fakta Kartu Prakerja Berlanjut di Era Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070538/kartu-prakerja-berlanjut-di-2025-insentif-naik-dari-rp3-5-juta-THIpadY6BA.jpg
Kartu Prakerja Berlanjut di 2025, Insentif Naik dari Rp3,5 Juta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070348/kartu-prakerja-bisa-angkat-kelas-menengah-yang-turun-kelas-keputusan-di-tangan-prabowo-4Nt2DV8J6p.jpg
Kartu Prakerja Bisa Angkat Kelas Menengah yang Turun Kelas? Keputusan di Tangan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3070248/tembus-18-9-juta-pekerja-program-kartu-prakerja-2025-tunggu-keputusan-prabowo-IAVpzDZ4Ly.jpg
Tembus 18,9 Juta Pekerja, Program Kartu Prakerja 2025 Tunggu Keputusan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044869/kapan-hasil-pengumuman-prakerja-gelombang-71-cek-di-sini-hI6Z07iP3y.jpg
Kapan Hasil Pengumuman Prakerja Gelombang 71? Cek di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement