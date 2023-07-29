NEOM Proyek Ambisius Pangeran MBS Buka 300 Lowongan Kerja

JAKARTA - Proyek Ambisius Pangeran MBS yakni NEOM membuka ratusan lowongan kerja. NEOM adalah mega proyek yang ambisius dan visioner di Arab Saudi, kini akan direncanakan menjadi kota futuristik yang mewakili mercusuar kemajuan dan inovasi.

NEOM merupakan perpaduan dari kata “neo” yang berarti baru, dan “m” yang mewakili kata Arab “Mustaqbal” yang berarti masa depan.

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan kota yang mutakhir, berkelanjutan, dan berteknologi maju di pantai laut merah dengan luas sekitar 26.500 kilometer persegi.

Dilansir dari Oil&Gas, Sabtu (29/7/2023), inilah enaknya bekerja di NEOM

NEOM menawarkan pengalaman yang unik dan bermanfaat, sebagai proyek global yang mutakhir dan ambisius. NEOM berdedikasi untuk mengubah masa depan kehidupan yang berkelanjutan dan inovasi.

Karyawan diberdayakan untuk berkontribusi pada insiatif terobosan di berbagai sektor seperti teknologi, energi terbarukan, AI, dan lainnya.

Lingkungan kerja yang kolaboratif dan beragam mendorong kreativitas dan pertumbuhan profesional. Komitmen NEOM terhadap pelestarian lingkungan dan pengembangan sosial memastikan bahwa setiap karyawan menjadi katalisator perubahan positif.

Bergabung dengan NEOM berarti menjadi bagian dari tim visioner yang membentuk masa depan dunia.