MARKET UPDATE

Intip Prediksi Wall Street di Perdagangan Minggu Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:01 WIB
Intip Prediksi Wall Street di Perdagangan Minggu Depan
Wall street. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street dalam sepekan ke depan bakal diisi oleh perekonomian AS yang tangguh dan ekspektasi mendekati puncak dalam siklus pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve memberanikan investor saham.

Bahkan ketika kekhawatiran terus berlanjut atas kenaikan valuasi dan potensi inflasi untuk pulih.

Mengutip Reuters, Minggu (30/7/023) waktu setempat, indeks S&P 500 naik hampir 19% tahun ini setelah naik sekitar 1% dalam seminggu terakhir.

Indeks ini telah meningkat hampir 10 poin persentase sejak 1 Juni, di mana pemerintah AS menghindari default plafon utang dan harga konsumen mendingin, sementara pertumbuhan tetap tangguh.

Salah satu faktor utama yang mendorong saham lebih tinggi adalah pandangan bahwa ekonomi sedang bergerak menuju pertumbuhan yang kuat.

Pandangan itu mendapatkan daya tarik lebih lanjut dalam seminggu terakhir, ketika Ketua Jerome Powell mengatakan staf bank sentral tidak lagi memperkirakan resesi AS dan bahwa inflasi memiliki kesempatan untuk kembali ke target 2% tanpa tingkat kehilangan pekerjaan yang tinggi.

