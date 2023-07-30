Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:03 WIB
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
IHSG. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan, Senin (31/7/2023) berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.821 - 6.954.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah rilis kinerja emiten sepanjang semester satu yang terlihat masih terus berlangsung.

 BACA JUGA:

"Kembalinya mobilitas masyarakat terlihat mulai memberikan kontribusi cukup positif terhadap kinerja emiten yang tentunya dapat menopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” ujar William dalam risetnya, Minggu (30/7/2023).

Menurut William, hal tersebut mengingat dalam jangka pendek IHSG juga masih ditopang oleh rilis kinerja emiten sepanjang semester satu yang disinyalir cukup menjanjikan.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, IHSG selama sepekan mengalami penguatan 0,28% pada level 6.900,230 dari level 6.880,802 pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/278/2855588/ihsg-hari-ini-ditutup-zona-merah-melemah-0-65-ke-6-886-xDzN08pDT8.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Zona Merah, Melemah 0,65% ke 6.886
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/278/2854993/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-0-34-ke-6-923-di-akhir-juli-I0or67HQeM.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,34% ke 6.923 di Akhir Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/278/2854553/apa-kabar-ihsg-di-agustus-2023-bisa-tembus-level-7-000-yWbf4Q7vWO.JPG
Apa Kabar IHSG di Agustus 2023, Bisa Tembus Level 7.000?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853736/ihsg-berpotensi-tembus-level-7-100-di-awal-agustus-2023-berikut-analisanya-lhcKE7bKVA.jfif
IHSG Berpotensi Tembus Level 7.100 di Awal Agustus 2023, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853483/ihsg-dibuka-melemah-tipis-gagal-tembus-level-7-000-MbCTY5x8pZ.JPG
IHSG Dibuka Melemah Tipis, Gagal Tembus Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853441/riset-mnc-sekuritas-ihsg-diprediksi-tembus-7-000-ada-4-rekomendasi-saham-69rsFnnqih.JPG
Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Tembus 7.000, Ada 4 Rekomendasi Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement