Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan, Senin (31/7/2023) berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.821 - 6.954.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah rilis kinerja emiten sepanjang semester satu yang terlihat masih terus berlangsung.

"Kembalinya mobilitas masyarakat terlihat mulai memberikan kontribusi cukup positif terhadap kinerja emiten yang tentunya dapat menopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” ujar William dalam risetnya, Minggu (30/7/2023).

Menurut William, hal tersebut mengingat dalam jangka pendek IHSG juga masih ditopang oleh rilis kinerja emiten sepanjang semester satu yang disinyalir cukup menjanjikan.

Sebelumnya, IHSG selama sepekan mengalami penguatan 0,28% pada level 6.900,230 dari level 6.880,802 pada pekan sebelumnya.