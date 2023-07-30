PLN Kembangkan Sustainable Linked Loan, Ini Keuntungannya

JAKARTA - PT PLN (Persero) memperkuat aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG) sebagai wujud keberlanjutan perusahaan.

"ESG menjadi isu utama di semua level perusahaan, holding, subholding, manajemen atas, menengah maupun dasar. Jadi tidak hanya meng-achieve berapa ratingnya, tapi bagaimana ESG ini bisa melekat ke tiap-tiap fungsi, struktur, masuk ke KPI (Key Performance Indicator) pegawai, unit. Kita buat ESG sebagai sarana capai tujuan perusahaan," kata Vice President ESG & Safeguard PLN Imam Mutaqien dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

Imam mengungkapkan PLN akan mengembangkan pendanaan yang mengkaitkan ESG dalam kriteria persyaratannya. Saat ini PLN belum mempunyai pendanaan yang melekat pada ESG secara langsung. "Tapi sedang kami kembangkan, namanya sustainable linked loan,” ujarnya.

Dia mencontohkan dalam ESG ada KPI untuk menurunkan emisi sekian. Bila tercapai, bunganya jadi sekian, kalau tidak tercapai penalti. “Dengan kita meningkatkan kinerja ESG dan kita publikasikan dan bilang ke investor bahwa kita melakukan itu, mereka (investor) semakin tertarik untuk datang berdiskusi dengan kita. Akhir tahun lalu, ada green loan USD600 juta yang telah PLN bukukan dengan beberapa sindikasi bank," ungkap Imam.

Imam menjelaskan sejak dibentuk Divisi ESG & Safeguard, banyak pihak perbankan yang mengundang PLN untuk mempresentasikan ESG. Menurut dia, secara praktik bukan sesuatu yang baru di PLN dalam hal efisiensi energi, tanggung jawab sosial (CSR), maupun pengolahan mangrove. Namun demikian, selama ini hal-hal tersebut cenderung belum terukur.

"Ketika sudah ada KPI, pekerjaannya pun harus terukur. Tidak hanya sekali jadi, dan tahun depan selesai, itu tidak sustain. Makanya sekarang kita bikin sustain," ujar Imam.

PLN telah menetapkan 12 KPI ESG, yang terus dipantau setiap bulan. Guna mencapai KPI tersebut, ada ESG breakthrough. "KPI kami coba petakan berdasarkan penilaian dari lembaga rating, ternyata bisa kami tingkatkan untuk naikkan ESG rating kami," katanya.