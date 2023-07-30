Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Kembangkan Sustainable Linked Loan, Ini Keuntungannya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:48 WIB
PLN Kembangkan <i>Sustainable Linked Loan</i>, Ini Keuntungannya
PLN. (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) memperkuat aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG) sebagai wujud keberlanjutan perusahaan.

"ESG menjadi isu utama di semua level perusahaan, holding, subholding, manajemen atas, menengah maupun dasar. Jadi tidak hanya meng-achieve berapa ratingnya, tapi bagaimana ESG ini bisa melekat ke tiap-tiap fungsi, struktur, masuk ke KPI (Key Performance Indicator) pegawai, unit. Kita buat ESG sebagai sarana capai tujuan perusahaan," kata Vice President ESG & Safeguard PLN Imam Mutaqien dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

 BACA JUGA:

Imam mengungkapkan PLN akan mengembangkan pendanaan yang mengkaitkan ESG dalam kriteria persyaratannya. Saat ini PLN belum mempunyai pendanaan yang melekat pada ESG secara langsung. "Tapi sedang kami kembangkan, namanya sustainable linked loan,” ujarnya.

Dia mencontohkan dalam ESG ada KPI untuk menurunkan emisi sekian. Bila tercapai, bunganya jadi sekian, kalau tidak tercapai penalti. “Dengan kita meningkatkan kinerja ESG dan kita publikasikan dan bilang ke investor bahwa kita melakukan itu, mereka (investor) semakin tertarik untuk datang berdiskusi dengan kita. Akhir tahun lalu, ada green loan USD600 juta yang telah PLN bukukan dengan beberapa sindikasi bank," ungkap Imam.

 BACA JUGA:

Imam menjelaskan sejak dibentuk Divisi ESG & Safeguard, banyak pihak perbankan yang mengundang PLN untuk mempresentasikan ESG. Menurut dia, secara praktik bukan sesuatu yang baru di PLN dalam hal efisiensi energi, tanggung jawab sosial (CSR), maupun pengolahan mangrove. Namun demikian, selama ini hal-hal tersebut cenderung belum terukur.

"Ketika sudah ada KPI, pekerjaannya pun harus terukur. Tidak hanya sekali jadi, dan tahun depan selesai, itu tidak sustain. Makanya sekarang kita bikin sustain," ujar Imam.

PLN telah menetapkan 12 KPI ESG, yang terus dipantau setiap bulan. Guna mencapai KPI tersebut, ada ESG breakthrough. "KPI kami coba petakan berdasarkan penilaian dari lembaga rating, ternyata bisa kami tingkatkan untuk naikkan ESG rating kami," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579/diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement