HOME FINANCE HOT ISSUE

Tajak Sumur Migas di Blok Rokan, Pertamina Diyakini Mampu Bersaing dengan IOC

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |09:03 WIB
Tajak Sumur Migas di Blok Rokan, Pertamina Diyakini Mampu Bersaing dengan IOC
Migas. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Energi/Subholding Upstream Pertamina berhasil melakukan pengeboran perdana sumur Migas Non Konvensional (MNK) di Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Melalui unconventional drilling tersebut, diyakini bahwa industri hulu migas dalam negeri akan mampu bersaing dengan international oil company (IOC).

 BACA JUGA:

“Pengeboran sumur MNK ini tentu membanggakan. Saya kira, kita mulai terus membangun kemampuan diri kita, kapasitas diri kita, sekaligus juga kualitas kita sehingga bisa sejajar dan bersaing dengan industri internasional,” kata Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Optimisme karena pengeboran MNK memang berbeda dengan pengeboran konvensional. Dalam hal ini, tentu saja tajak MNK memerlukan teknologi yang cukup baik, sumber daya manusia yang juga bagus.

 BACA JUGA:

Dengan demikian, pengeboran MNK sekaligus menjadi bukti kemampuan Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina.

“Pengeboran MNK ini akan menjadi sesuatu yang positif bagi industri energi nasional dan sangat positif bagi Pertamina khususnya PHE,” katanya.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Gas Eksplorasi Migas Minyak Pertamina
