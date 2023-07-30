Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tarif Ojek Online Terbaru 2023, Kawasan Jabodetabek Segini Ya

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |07:45 WIB
Daftar Tarif Ojek Online Terbaru 2023, Kawasan Jabodetabek Segini Ya
Ojek online. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tarif ojek online (ojol) terbaru pada 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi kewenangan kepada Gubernur masing-masing daerah untuk mengatur tarif ojol.

Namun, belakangan ini ramai pengemudi ojol yang curhat dalam sehari mereka memperoleh antara Rp10.000 sampai Rp100.000. Bahkan ada yang nol rupiah.

Adapun perusahaan aplikasi Gojek mengeklaim pihaknya senantiasa mematuhi regulasi pemerintah dan berupaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudinya sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lantas berapa sebenarnya tarif ojol di 2023?

Keputusan tarif ojol tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (30/7/2023) besaran tarif ojol ini dibagi tiga zona:

