Daftar Harga Emas Antam di Akhir Pekan, Paling Murah Segini!

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan akhir pekan, Minggu (30/7/2023) tidak mengalami perubahan di harga Rp1.071.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas ingin menjual emas batangannya, juga stagnan di harga Rp950.000 per gram dari hari sebelumnya yang sempat menguat.

Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram berada di level Rp585.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.130.000, dan 10 gram Rp10.205.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.695.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp505.820.000 dan Rp1.011.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.