Tarif Naik Bus Damri ke Bandara Kertajati, Termurah Rp80.000

JAKARTA - Tarif naik bus Damri menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Corporate Communication DAMRI Lishna Nurul Hikmah mengatakan tarif ini berlaku sehubungan dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung yang akan dialihkan ke BIJB Kertajati, Majalengka per Oktober 2023.

“Tahap awal Damri menyediakan sebanyak 4 unit armada yang disiapkan untuk melayani rute menuju Bandara Kertajati,” kata Lishna dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2023).

Lishna menyebut untuk menyambut peralihan penerbangan di Bandara Kertajati mulai Oktober mendatang, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan mulai dari perizinan trayek, armada, loket, dan penyiapan petugas loket dan pengawas, serta aplikasi pemesanan tiket melalui e-ticketing.

Dia juga menjelaskan, untuk saat ini Damri melayani tiga rute yang beroperasi setiap dua hari dalam seminggu, yaitu Rabu dan Minggu.

Jadwal tersebut menurutnya telah menyesuaikan dengan jadwal penerbangan reguler di Bandara Kertajati.