Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Naik Bus Damri ke Bandara Kertajati, Termurah Rp80.000

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:02 WIB
Tarif Naik Bus Damri ke Bandara Kertajati, Termurah Rp80.000
Damri. (Foto: Damri)
A
A
A

JAKARTA - Tarif naik bus Damri menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Corporate Communication DAMRI Lishna Nurul Hikmah mengatakan tarif ini berlaku sehubungan dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung yang akan dialihkan ke BIJB Kertajati, Majalengka per Oktober 2023.

 BACA JUGA:

“Tahap awal Damri menyediakan sebanyak 4 unit armada yang disiapkan untuk melayani rute menuju Bandara Kertajati,” kata Lishna dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2023).

Lishna menyebut untuk menyambut peralihan penerbangan di Bandara Kertajati mulai Oktober mendatang, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan mulai dari perizinan trayek, armada, loket, dan penyiapan petugas loket dan pengawas, serta aplikasi pemesanan tiket melalui e-ticketing.

 BACA JUGA:

Dia juga menjelaskan, untuk saat ini Damri melayani tiga rute yang beroperasi setiap dua hari dalam seminggu, yaitu Rabu dan Minggu.

Jadwal tersebut menurutnya telah menyesuaikan dengan jadwal penerbangan reguler di Bandara Kertajati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/320/2922228/ada-damri-rute-stasiun-kereta-cepat-halim-bandara-soekarno-hatta-segini-tarifnya-kFtC7dk5kt.JPG
Ada Damri Rute Stasiun Kereta Cepat Halim-Bandara Soekarno Hatta, Segini Tarifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/320/2833397/damri-ambil-alih-seluruh-aset-dan-600-armada-ppd-WbKqp8WAXo.jpg
Damri Ambil Alih Seluruh Aset dan 600 Armada PPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/27/320/2735100/damri-dan-ppd-digabung-ini-alasan-erick-thohir-lKwBQyUiPe.jpg
Damri dan PPD Digabung, Ini Alasan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/01/320/2495142/kantor-damri-digeruduk-serikat-pekerja-ada-apa-vjHM1VQ8yi.jpg
Kantor Damri Digeruduk Serikat Pekerja, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/03/320/2465588/rugi-rp220-miliar-damri-tak-setor-dividen-ke-negara-3bPzk769zx.jpg
Rugi Rp220 Miliar, Damri Tak Setor Dividen ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/22/320/2398965/dari-bbm-bus-damri-dikonversi-jadi-listrik-piW3vvyE1E.jpg
Dari BBM, Bus Damri Dikonversi Jadi Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement