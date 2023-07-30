Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Negara Maju, Kontribusi Ekonomi Indonesia Timur Ditarget 28,5%

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:02 WIB
Jadi Negara Maju, Kontribusi Ekonomi Indonesia Timur Ditarget 28,5%
Ilustrasi ibukota Indonesia, Jakarta. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi Kawasan Timur Indonesia sebesar 28,5%.

Suharso menjelaskan bahwa kontribusi tersebut diharapkan melalui pemanfaatan potensi pariwisata ekonomi kreatif di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta potensi perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

 BACA JUGA:

Adapun Suharso menyebutkan peran Kawasan Timur Indonesia dalam 20 tahun ke depan akan memiliki arah yang berbeda-beda.

"Pertama, wilayah Bali dan Nusa Tenggara diarahkan sebagai superhub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional, yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke Wilayah Timur Indonesia," kata Suharso dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/7/2023).

Kedua, tambahnya, wilayah Maluku diarahkan sebagai hub kemaritiman Wilayah Timur Indonesia, dengan koridor ekonomi yang difokuskan sebagai hub ekonomi biru Timur Indonesia, melalui pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan.

 BACA JUGA:

Kemudian ketiga, wilayah Kalimantan dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai superhub ekonomi Nusantara, yang berpotensi menjadi pusat aglomerasi da mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Halaman:
1 2
