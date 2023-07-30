Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Posting Foto Bareng Basuki, Sri Mulyani: Tugasnya Banyak dan Penting Sekali

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:20 WIB
Posting Foto Bareng Basuki, Sri Mulyani: Tugasnya Banyak dan Penting Sekali
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi kinerja menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Basuki Hadimuljono. Hal ini karena banyak tugas yang perlu dikerjakan dan penting sekali dalam upaya membangun negeri.

Melalui laman instagram @smindrawati, Sri memaparkan bahwa kementrian PUPR merupakan kementerian dengan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar. Di sisi lain juga terdapat tanggung jawab yang besar.

Diketahui ada 125 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meliputi seluruh kepentingan rakyat dan perekonomian. Termasuk 51 jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek air minum dan sanitasi, 2 perumahan, tanggul laut pesisisr Jakarta, Kawasan Industri Terpadu Batang, Universitas Islam Internasional. Dari banyaknya proyek, sebanyak 87 PSN telah selesai dibangun.

