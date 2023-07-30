Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia dan China Sepakati Penguatan Kerja Sama Perdagangan Perikanan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:19 WIB
Indonesia dan China Sepakati Penguatan Kerja Sama Perdagangan Perikanan
KKP. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati penguatan kerja sama perdagangan perikanan dengan China.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari mengatakan, nantinya, Unit Pengolah Ikan (UPI) Indonesia akan memperoleh approval number General Administration of Custom of the Republic of China (GACC) melalui China Import Food Enterprise Registration (CIFER).

 BACA JUGA:

"Dua protokol kerjasama terkait karantina dan food safety product direncanakan akan segera ditandatangani bersamaan dengan kunjungan Presiden Oktober nanti," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Sabtu (30/7/2023).

Dikatakannya, China menganggap Indonesia sebagai mitra kerja yang sangat bersahabat. Hal itu menurutnya dibuktikan dengan tetap berjalannya kegiatan ekspor hasil perikanan dari Indonesia ke China pada saat pandemi Covid-19.

 BACA JUGA:

"Bahkan ada yg mengalami kenaikan dalam hal nilai dan ada juga volume dan setelah pandemi, neraca perdagangan perikanan surplus," sambungnya.

Halaman:
1 2
