Cara RI Tingkatkan Pengguna Motor Listrik

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Sosialisasi Konversi Motor BBM ke Motor Listrik.

Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan mengungkapkan, acara tersebut diselenggarakan dalam rangka percepatan target 50 ribu unit sepeda motor BBM konversi menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai pada tahun 2023.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mengkonversi sepeda motor BBM-nya menjadi sepeda motor listrik dengan mengetahui bagaimana proses konversi sampai dengan Uji Tipe dan terbitnya surat kendaraan listrik yang nanti dapat dilihat pada coaching clinic pada acara sosialisasi ini," ujarnya di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Lapangan Niti Mandala Renon, Bali hari ini, Minggu (30/7/2023).

Dikatakan Senda, penerapan kendaraan listrik di sektor transportasi dengan program konversi menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Indonesia, lanjutnya, perlu melakukan konversi ini, kami berfokus terhadap kendaraan motor bakar roda dua karena angka populasinya lebih dari 120 juta lebih dan trend pertumbuhan menunjukan 5-6% setiap tahun.

"Jika kita bicara emisi. Setiap 1 liter BBM menghasilkan 2,5 kilogram emisi. Jadi kalau 120 juta sepeda motor, sekitar 300 juta kilogram perhari dan dalam hal potensi penghematan BBM dapat mencapai 51,6 juta barel/tahun (asumsi 1 motor menghemat BBM 354 liter/tahun dan menurunkan emisi 0,7 ton CO2/tahun)," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, Pemerintah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk potongan biaya konversi sebesar Rp7 juta/unit sepeda motor konversi yang disalurkan melalui Bengkel Konversi yang telah ditunjuk oleh Dirjen EBTKE dan tercantum pada Platform Digital.