Begini Cara Majukan UMKM di Indonesia

JAKARTA - Indonesia Marketing Association (IMA) sebagai organisasi yang berfokus pada aktivitas pengembangan pemasaran sebagai profesi, menyelenggarakan IMA UMKM Awards untuk memajukan ekosistem pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.

Rangkaian seleksi IMA UMKM Awards telah dimulai sejak 20 Mei hingga 22 Juni 2023 untuk tahap pendaftaran, dilanjutkan dengan tahap seleksi dan kurasi peserta pada 22 Juni hingga 3 Juli 2023.

Dilanjutkan dengan tahap pelatihan dan workshop yang telah dilaksanakan pada 8 Juli hingga 26 Agustus 2023.

Selanjutnya, peserta akan memasuki tahap mentoring dan coaching hingga bulan September dan diakhiri dengan tahap penjurian perencanaan bisnis pada bulan Oktober 2023.

Presiden IMA Pusat, Suparno Djasmin mengatakan IMA UMKM Award merupakan bentuk komitmen IMA terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, yang selaras dengan visi IMA untuk Indonesia yang lebih baik.

Harapannya, IMA UMKM Award dapat membantu UMKM di Indonesia untuk meningkatkan kualitas produknya, memahami proses branding, dan memenuhi kebutuhan para konsumen dengan baik.

BACA JUGA:

IMA percaya bahwa dengan memberikan akses atas pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, UMKM di Indonesia dapat meningkatkan daya saing bisnis mereka di tengah tantangan pasar yang kompetitif.

Rangkaian IMA UMKM Awards mendapat antusiasme yang tinggi dari kalangan UMKM Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Sebanyak 477 UMKM dengan 58,5% dari golongan usaha UMKM Umum dan 41,5% dari golongan usaha UMKM Pariwisata mendaftarkan diri dalam rangkaian IMA UMKM Awards.

IMA melakukan proses seleksi tahap 1, yaitu seleksi administrasi dan motivasi, yang melibatkan Chapter IMA dari seluruh Indonesia sebagai tim kurator dan menghasilkan 287 UMKM yang

memiliki rentang omset Rp 60 Juta hingga Rp2,5 miliar untuk melanjutkan ke tahap kedua.

Pada tahap pertama ini, tim kurator mempertimbangkan kelengkapan

dokumen serta hasil wawancara dengan menilai beberapa aspek, yaitu: potensi, motivasi, tujuan dan dampak usaha, model dan strategi bisnis yang dijalankan, dan segmen pasar sasaran.

IMA Award Persiapkan UMKM melalui Pelatihan Sebelum Membuat

Perencanaan Bisnis Sebelum melaju ke tahap pemaparan bisnis.

IMA terlebih dahulu memberikan persiapan kepada peserta berupa pelatihan dan workshop.

Tahap ini ditujukan untuk mematangkan pengetahuan, kemampuan, dan perencanaan bisnis para UMKM sebelum memasuki tahap seleksi perencanaan bisnis.

“Penghargaan ini bukanlah sekadar ajang perlombaan semata. IMA ingin memberikan dukungan maksimal kepada UMKM dengan menyediakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk mengasah pengetahuan, meningkatkan kemampuan, serta merancang rencana bisnis yang matang. Melalui tahap persiapan dan workshop ini, kami berharap UMKM dapat melangkah lebih mantap menuju tahap final penjurian atas perencanaan bisnis yang telah dirancang," jelasnya.

Sekitar 287 UMKM yang berhasil melewati tahap seleksi pertama melanjutkan tahap pelatihan dan workshop yang dimulai sejak 8 Juli hingga 26 Agustus 2023.

Pelatihan ini merupakan upaya IMA untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM di Indonesia dengan menghadirkan pakar dari Alumni Certified Professional Marketer (CPM) dan pengurus IMA yang memiliki pengalaman luas di bidang tersebut.

50 UMKM tersaring pada pelatihan dan workshop ini berfokus pada bidang pemasaran bisnis dan keterkaitannya antara lain dengan Sustainable Development Goals (SDGs), kerja sama Indonesia Global Compact Network (IGCN), perempuan dan kaum muda.