HOME FINANCE PROPERTY

Mengulas Bukit Sylvia Labuan Bajo yang Disebut Daerah 1.000 Sunset

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |19:01 WIB
Mengulas Bukit Sylvia Labuan Bajo yang Disebut Daerah 1.000 Sunset
Bukit Sylvia. (Foto: PUPR)
JAKARTA – Bukit Sylvia terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bukit Sylvia ini memiliki keindahan yang luar biasa.

Bukit Sylvia atau Bukit Cinta ini dulu ramai dikunjungi anak-anak muda.

Namun, karena Bukit Sylvia juga memiliki nuansa romantis, maka namanya juga disebut dengan Bukit Cinta.

“Fyi Sob, salah satu view yang dapat dilihat di Bukit Sylvia salah satunya adalah view Jalan Nasional Ruas Jalan Terang-Pelabuhan Bari sepanjang (20,55 km),” tulis akun @pupr_binamarga di Instagramnya, Minggu (30/7/2023).

 BACA JUGA:

Bukit Sylvia menawarkan panorama indah yang bisa memanjakan mata.

Selain itu, Ruas Jalan Terang-Pelabuhan Bari tersebut merupakan Jalan Lingkar Utara Flores dari Labuan Bajo yang juga dijadikan sebagai jalur alternatif untuk memperlancar pengiriman logistik dan bahan bakar minyak.

