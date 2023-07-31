4 Saham Cuan Pilihan MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup menguat 0,1% ke 6,900 pada perdagangan akhir pekan (28/7/2023) dan disertai oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu break resistance di 6,966, berarti penguatan IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji rentang area 6,911-6,942 terlebih dahulu.

"Selanjutnya, IHSG rawan terkoreksi kembali ke 6,798-6,834," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (31/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,798, 6,744 dan resistance 6,967, 7,054.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.