HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Lepas 250 Juta Saham

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:12 WIB
IPO, Royaltama Mulia Kontraktorindo (RMKO) Lepas 250 Juta Saham
IPO Bei (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) mencatatkan (listing) perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Senin (31/7/2023). RMKO akan menjadi perusahaan tercatat ke-52 di BEI pada tahun 2023.

Mengutip laman e-IPO, RMKO melepas sebanyak-banyaknya 250 juta saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan harga penawaran umum Rp450.

Perseroan didirikan pada tahun 2017 dengan nama PT Rantai Mulia Kontraktorindo sebagai perusahaan dalam rangka PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). RMKO pada tahun 2022 melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Rantai Mulia Kontraktorindo menjadi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo.

RMKO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat. Perseroan memiliki kompetensi yang luas dalam bisnis batubara terintegrasi.

Beberapa keahlian yang dimiliki Perseroan antara lain di bidang persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batubara, persiapan dan pembangunan jalan pengangkutan, jasa pengangkutan batubara serta persiapan infrastruktur emplasemen sampai pemuatan batubara di emplasemen dan penyewaan alat-alat berat.

Halaman:
1 2
