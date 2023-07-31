IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 6.928 di Akhir Perdagangan Juli

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka stagnan pada level 6.900 dan kemudian menguat tembus ke 6.928 pada hari ini perdagangan Senin (31/7/2023). Hingga pukul 09:01 WIB, indeks komposit bergerak terus menguat 0,18% ke 6.912,72.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 213 saham, 114 melemah dan 227 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp395 miliar dari net-volume 563 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,46% di 966,045, indeks JII menguat 0,36% di 551,506, indeks IDX30 tumbuh 0,5% di 502,105, dan indeks MNC36 melesat 0,45% di 369,365.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yakni bahan baku 0,19%, industri 1,13%, siklikal 0,2%, keuangan 0,13%, teknologi 0,07%, infrastruktur 1,05%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,25%, non siklikal 0,12%, kesehatan 0,11%, properti 0,16%, transportasi 0,23%.

BACA JUGA: 4 Saham Cuan Pilihan MNC Sekuritas

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) naik 24,44% di Rp560, PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) tumbuh 12,86% di Rp158, dan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) menguat 7,58% di Rp284.