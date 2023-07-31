Melantai di Bursa, Harga Saham Royaltama Mulia (RMKO) Dibuka Naik 24,4%

JAKARTA - PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (31/7/2023). Harga saham perseroan dibuka naik 24,44% ke level Rp560 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp450 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham RMKO masih berada di posisi Rp560 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 5,53 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,10 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 1.892 kali.

“Dengan menjadi perusahaan terbuka, kami yakin RMKO ke depannya aka dapat menggarap proyek pertambangan dan tidak hanya terbatas di Sumatera. Bahkan terbuka peluang sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan untuk komoditas lainnya,” kata Direktur Utama RMKO, Vincent Saputra di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (31/7/2023).

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 250 juta atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui aksi korporasi ini, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp112,50 miliar.

BACA JUGA: 4 Saham Cuan Pilihan MNC Sekuritas

Seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar (fuel) untuk kegiatan operasi alat-alat berat, pelumas, pembelian suku cadang (sparepart) alat-alat berat, dan pemeliharaan alat berat, kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh perseroan.