XL Axiata (EXCL) Anggarkan Belanja Modal Rp8 Triliun, Ada untuk IKN

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) menganggarkan sebagian belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk penyediaan jaringan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun, perseroan menganggarkan capex sebesar Rp8 triliun sepanjang tahun 2023 ini.

Direktur & Chief Technology Officer EXCL, I Gede Darmayusa mengatakan, porsi penggunaan capex untuk pengadaan jaringan sebesar 75-80%. Sementara sisanya atau sekitar 20% diperuntukkan bagi pengembangan bisnis lainnya.

“Mungkin nanti tambah 2-5 site sudah cukup. Untuk jaringan umumnya kami pasang 2G dan 4G,” kata I Gede dalam konferensi pers di XL Axiata Tower Jakarta pada Senin (31/7/2023).

I Gede mengatakan, saat ini penyediaan jaringan di IKN baru menggunakan Mobile BTS, masih belum diizinkan mendirikan permanen BTS. Hal itu dikarenakan site yang di-cover oleh perseroan masih berpindah-pindah.

“Sementara itu, jalur utama fiber optik kami sudah ada. Tahun depan pasti sudah lebih banyak yang bisa kami jangkau,” ujar I Gede.

I Gede menambahkan, di semester dua ini perseroan berfokus untuk meningkatkan kapasitas site yang sudah terpasang sebelumnya.