Kimia Farma Sulap Rugi Jadi Laba Rp19,4 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) meraih laba bersih sebesar Rp19,47 miliar sepanjang semester I 2023. Jika dibandingkan pada periode sama tahun lalu, Kimia Farma mencatat kerugian bersih Rp206,30 miliar.

Kimia Farma juga mampu membukukan pendapatan sebesar Rp4,95 triliun sepanjang periode Januari hingga Juni 2023. Hingga akhir Juni 2023.

Pendapatan pada semester I tahun ini meningkat sebesar 11,78% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp4,43 triliun.

“Raihan pendapatan Kimia Farma secara konsolidasi hingga Juni 2023 disokong oleh kuatnya penjualan produk dan peningkatan jasa layanan laboratorium medis dan klinik,” ujar Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, David Utama di Jakarta, Senin (31/7/2023).

David mengatakan, dari sisi kategori produk, obat generik menyumbang pendapatan sebesar Rp1,07 triliun atau meningkat sekitar 25,26% dari Rp858,96 miliar.