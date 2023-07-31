Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Selesaikan Masalah Utang Istana Karya, Ini Skemanya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |07:49 WIB
Erick Thohir Selesaikan Masalah Utang Istana Karya, Ini Skemanya
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN menyiapkan solusi terbaik untuk selesaikan masalah utang BUMN PT Istaka Karya (Persero), salah satunya dengan melelang aset jaminan utang melalui Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terdapat beberapa skema untuk menuntaskan masalah yang dialami para kreditur yang berasal dari beragam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum terselesaikan sejak 2013.

"Salah satu skema, aset jaminan utang akan dilelang, kemudian dana hasil lelang tersebut sebagian akan digunakan untuk pembayaran kreditur-kreditur UMKM yang terdapat dalam daftar kreditur," kata Erick melalui keterangan tertulis dikutip Antara, Senin (31/7/2023).

Erick mengatakan siap bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh Istaka Karta melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Insya Allah, kami akan menuntaskan masalah yang sebenarnya sudah ada sebelum kami menjabat di Kementerian BUMN," kata Erick.

Halaman:
1 2
