HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Tol Trans Sumatera Sepanjang 596 Km Telah Beroperasi hingga Juli 2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |07:57 WIB
6 Tol Trans Sumatera Sepanjang 596 Km Telah Beroperasi hingga Juli 2023
Jalan Tol (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR mencatat sebanyak enam ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer telah beroperasi penuh hingga Juli 2023 dan tujuh ruas lainnya sepanjang 361 km dalam tahap konstruksi.

"Kehadiran jalan tol akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya dikutip Antara, Senin (31/7/2023).

Kehadiran jalan tol, kata Basuki, juga akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang dilintasi jalan tol.

Salah satu ruas Tol Trans-Sumatera yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo dan telah beroperasi adalah Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 16,7 km yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.

Halaman:
1 2
