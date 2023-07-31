Daftar Harga BBM Pertamina di Akhir Juli 2023, Berikut Updatenya

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum per Sabtu (1/7/2023).

Pertamina menaikkan tiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex. Sedangkan harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website perusahaan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini, Senin (31/7/2023):

Aceh

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 14.000

Dexlite Rp 13.150

Pertamina Dex Rp 13.550

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp11.900