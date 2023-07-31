Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Pertamina di Akhir Juli 2023, Berikut Updatenya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:56 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina di Akhir Juli 2023, Berikut Updatenya
Harga BBM Pertamina terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum per Sabtu (1/7/2023).

Pertamina menaikkan tiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex. Sedangkan harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website perusahaan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini, Senin (31/7/2023):

Aceh

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 14.000

Dexlite Rp 13.150

Pertamina Dex Rp 13.550

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp11.900

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232/spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180559/harga_bbm_pertamina-g6mk_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai 1 November 2025, Ini Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175454/bbm-m15T_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Resmi Naik, Berlaku Hari Ini 9 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175047/bbm_pertamina-6fdW_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Berlaku 7 Oktober 2025, Cek Pertalite hingga Dexlite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174163/bbm_pertamina-Gr4a_large.jpg
4 Fakta Harga BBM Naik Oktober 2025 hingga Stok di Indonesia 21 Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement