Ini Skema Baru agar Masyarakat Mau Naik Motor Listrik

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema terbaru untuk mempermudah masyarakat untuk beralih dari kendaraan motor berbahan bakar minyak ke motor listrik berbasis baterai.

Adapun skema baru tersebut yaitu, sewa baterai. Nantinya, skema anyar ini akan memangkas biaya konversi hingga Rp8 juta.

Seperti diketahui, biaya konversi motor ditaksir mencapai Rp15-Rp17 juta per unit. Subsidi dari pemerintah untuk satu unit motor sebesar Rp7 juta, sehingga nantinya masyarakat hanya tinggal mengocek biaya kurang lebih Rp10 jutaan.

Nah, dengan skema sewa baterai ini, maka masyarakat cukup hanya membayar sekitar Rp2 juta untuk mengkonversikan 1 unit motornya.

Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan mengungkapkan, skema sewa baterai ini pun telah dilakukan di Bali.