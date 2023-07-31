Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM Lantik Pejabat Baru, Ada Purnawirawan TNI Jadi Inspektur Jenderal

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:12 WIB
Menteri ESDM Lantik Pejabat Baru, Ada Purnawirawan TNI Jadi Inspektur Jenderal
Arifin Tasrif lantik pejabat ESDM (Foto: Kementerian ESDM)
JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ESDM dan menyerahkan Keputusan Pensiun PNS yang telah memasuki masa purnabakti. Menteri ESDM melantik Dadan Kusdiana sebagai Sekretaris Jenderal, Yudo Dwinanda Priaadi sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Bambang Suswantono sebagai Inspektur Jenderal, serta Akhmad Syakhroza sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam.

"Saya ucapkan selamat kepada Saudara-Saudara yang baru saja dilantik, dengan harapan kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada Saudara dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Pelantikan ini sebagai bagian dan rotasi maupun mutasi dalam rangka penyegaran dan percepatan pencapaian kinerja organisasi," ujar Arifin dilansir dari laman Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023).

Arifin juga berpesan kepada para Pejabat Tinggi Madya agar dapat segera mengkoordinasikan tugas-tugas prioritas Kementerian ESDM dan melakukan percepatan terhadap prioritas target kinerja masing-masing unit.

"Saya ingin agar para pejabat Pimpinan Tinggi Madya memahami berbagai tantangan yang akan dihadapi dan sekaligus bisa menjawab tantangan itu sendiri. Setiap pejabat harus tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, namun juga harus mampu bergerak lincah dalam melaksanakan tugas secara profesional," ujarnya.

Kepada Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana, Arifin berpesan agar Sekretaris Jenderal dapat mengkoordinasikan, merangkul, dan terus membangun dan memperkuat konsolidasi internal.

"Termasuk di lingkungan Kementerian ESDM dan juha dengan stakeholder sektor ESDM. Sekretaris Jenderal juga diminta untuk mengkoordinasikan proses anggaran 2024 dengan tetap memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, termasuk infrastruktur," tambahnya.

